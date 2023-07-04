Аргентинский полузащитник Тьяго Альмада может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По информации журналиста Бруно Гонсалеза, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» связались с нынешним клубом футболиста «Атлантой Юнайтед». Отметим, что ранее появлялись слухи об интересе мадридского «Атлетико» и «Наполи» к услугам Тьяго.

В нынешнем сезоне МЛС аргентинский чемпион мира провёл 18 матчей, забив восемь голов при девяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.