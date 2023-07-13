Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может пополнить ряды «Барселоны».

«Сине-гранатовые» фигурируют в числе главных претендентов на португальца с начала лета, но сделка осложняется требованиями со стороны «Манчестер Сити». Как утверждает журналист Габриэль Санс, в ближайшее время «Барселона» может вновь попытаться оформить аренду 29-летнего латераля, поскольку переговоры по Ивану Фреснеде с «Вальядолидом» далеки от успешного завершения.

Стоимость Жоау Канселу оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в «Баварии» на правах аренды.