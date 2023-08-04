Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» назвал «Ювентусу» ценник Парти слухи

04 Августа 2023 • 01:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.77 X 4.05 2 4.20
06.08 18:00

«Ювентусу» будет непросто удовлетворить запрос лондонского «Арсенала» по полузащитнику Томасу Парти.

Представители клуба Серии А уже связались с «канонирами» по вопросу потенциального трансфера ганца, о чём недавно сообщили авторитетные итальянские ресурсы. Как отмечает журналист Грэм Бэйли, «Арсенал» запрашивает за 30-летнего игрока более 45 млн евро. Остаётся неясным, согласится ли «старая синьора» заплатить такую сумму.

В прошедшем сезоне Томас Парти принял участие в 40 матчах команды Микеля Артеты во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча. Цвета лондонцев футболист представляет с 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
02:44 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги может покинуть «Вулверхэмптон»
01:32 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» приняли решение по Лукаку
01:13 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Надеюсь, Кейн останется в «Тоттенхэме», я считаю его лучшим форвардом в мире»
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал «Ювентусу» ценник Парти слухи
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не отпускает Виллиана в Саудовскую Аравию
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Диего Коста: «Сделал много ошибок, но не всегда по своей вине»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Скамакка отказал нескольким клубам ради «Интера»
03 Августа
23:50 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предложил 25 млн евро за защитника «Ромы» Ибаньеса
23:43 · Англия. Премьер-лига
Гакпо оценил уровень атаки «Ливерпуля»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» укрепил вратарскую позицию официально
23:27 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» обеспокоены характером Канселу, но Хави уверен в игроке
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал первое официальное предложение по трансферу Райи
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» объявил о подписании вингера «Манчестер Сити» официально
22:51 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва обратится к Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем