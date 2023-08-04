«Ювентусу» будет непросто удовлетворить запрос лондонского «Арсенала» по полузащитнику Томасу Парти.

Представители клуба Серии А уже связались с «канонирами» по вопросу потенциального трансфера ганца, о чём недавно сообщили авторитетные итальянские ресурсы. Как отмечает журналист Грэм Бэйли, «Арсенал» запрашивает за 30-летнего игрока более 45 млн евро. Остаётся неясным, согласится ли «старая синьора» заплатить такую сумму.

В прошедшем сезоне Томас Парти принял участие в 40 матчах команды Микеля Артеты во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча. Цвета лондонцев футболист представляет с 2020 года.