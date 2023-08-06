Де Брёйне – о поражении от «Арсенала»: «Мы пропустили глупый гол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с журналистами после поражения в матче Суперкубка Англии против «Арсенала».

«Горожане» вышли вперёд на 77-й минуте усилиями Коула Палмера, но не удержали преимущество, пропустив на 11-й компенсированной – отличился Леандро Троссар. В серии послематчевых пенальти «Арсенал» взял верх со счётом 4:1, завоевав трофей.

«Мы пропустили глупый гол, – высказывается де Брёйне после поражения. – Ничего уже не поделаешь. Сейчас у нас нет сил даже злиться – иногда такое происходит в футболе, нужно набраться сил и идти дальше», – приводит City Xtra слова бельгийского футболиста.