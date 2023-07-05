Фримпонг не перейдёт в «Арсенал» менее чем за 50 миллионов евро

Руководство лондонского «Арсенала» продолжает изучать возможность подписания защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга.

По информации журналиста Стефана Биенковски, переговоры между клубами находятся на очень ранней стадии и не имеют никакой конкретики. Сообщается, что коллектив Бундеслиги не отпустит одного из своих лидеров меньше чем за 50 миллионов евро и, вероятно, будет ожидать большего.

Напомним, что в 48 матчах прошлого сезона Фримпонг забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника «Байера» в 40 миллионов евро.