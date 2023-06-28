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«Арсенал» объявил о трансфере Кая Хаверца официально

28 Июня 2023 • 22:12 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Немецкий нападающий Кай Хаверц официально стал футболистом лондонского «Арсенала», перейдя из «Челси».

Согласно информации с официального сайта «канониров», форвард будет выступать в составе серебряных призёров АПЛ под 29-м номером. Условия сделки и контракта не разглашаются. «Для меня очень волнительно присоединиться к этому удивительному клубу и стать частью семьи «Арсенал». У этого клуба такая большая история, и я надеюсь, что мы сможем добиться многого», — заявил победитель Лиги чемпионов после подписания контракта с новым клубом.

Наставник «Арсенала» Микель Артета отметил универсальность и футбольный интеллект немца, что, по мнению специалиста, добавит мощи и разнообразия «канонирам». Спортивный директор клуба Эду подтвердил слова главного тренера, добавив, что подписание Хаверца улучшит молодое ядро футболистов «Арсенала».

Ранее Кай Хаверц выступал за «Челси» и леверкузенский «Байер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
28 Июня 2023 в 22:29
а говорили Реал.. Реал.. Меня терзают смутные сомнения. Не захрусталится ли совсем мальчик Кай?
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