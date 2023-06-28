Немецкий нападающий Кай Хаверц официально стал футболистом лондонского «Арсенала», перейдя из «Челси».

Согласно информации с официального сайта «канониров», форвард будет выступать в составе серебряных призёров АПЛ под 29-м номером. Условия сделки и контракта не разглашаются. «Для меня очень волнительно присоединиться к этому удивительному клубу и стать частью семьи «Арсенал». У этого клуба такая большая история, и я надеюсь, что мы сможем добиться многого», — заявил победитель Лиги чемпионов после подписания контракта с новым клубом.

Наставник «Арсенала» Микель Артета отметил универсальность и футбольный интеллект немца, что, по мнению специалиста, добавит мощи и разнообразия «канонирам». Спортивный директор клуба Эду подтвердил слова главного тренера, добавив, что подписание Хаверца улучшит молодое ядро футболистов «Арсенала».

Ранее Кай Хаверц выступал за «Челси» и леверкузенский «Байер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 55 миллионов евро.