Гвардиол: «К счастью, мне больше не придётся защищаться против Холанна»

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол выразил радость, что ему больше не придётся играть против нападающего Эрлинга Холанна. Хорват противостоял норвежцу в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, а также в кампании-2021/22 в матчах между «РБ Лейпцигом» и дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.

«К счастью, мне больше не придётся защищаться против Холанна. Мне больше не придётся об этом волноваться», – заявил Гвардиол в своём первом интервью в качестве футболиста «Манчестер Сити».

Холанн в прошлом сезоне оформил пента-трик в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», за который играл Гвардиол.