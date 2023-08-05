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Гвардиол: «К счастью, мне больше не придётся защищаться против Холанна»

05 Августа 2023 • 12:39 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
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06.08 18:00

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол выразил радость, что ему больше не придётся играть против нападающего Эрлинга Холанна. Хорват противостоял норвежцу в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, а также в кампании-2021/22 в матчах между «РБ Лейпцигом» и дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.

«К счастью, мне больше не придётся защищаться против Холанна. Мне больше не придётся об этом волноваться», – заявил Гвардиол в своём первом интервью в качестве футболиста «Манчестер Сити».

Холанн в прошлом сезоне оформил пента-трик в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», за который играл Гвардиол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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