Гюндоган собирался остаться в «Манчестер Сити», но был разочарован предложением клуба

Полузащитник Илкай Гюндоган планировал продолжить карьеру в «Манчестер Сити», прежде чем принять предложение «Барселоны».

32-летний футболист, чей контракт с «горожанами» истекает в конце текущего месяца, получил предложения от различных клубов, в том числе и от самого «Манчестер Сити». Руководство английского гранда намеревалось продолжить сотрудничество с Гюндоганом, а сам хавбек был настроен остаться, однако договорённость так и не была достигнута. Как сообщает журналист Сэм Ли, капитан команды Хосепа Гвардиолы рассчитывал на более продолжительный контракт, но руководство не смогло удовлетворить это требование, что позволило «Барселоне» выйти победителем в борьбе за игрока.