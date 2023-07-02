Тимбер станет игроком «Арсенала» на следующей неделе

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер перейдёт в лондонский «Арсенал».

В последние дни переговоры между клубами находятся на заключительной стадии, и сейчас «канониры» вплотную подобрались к окончательной договорённости с «Аяксом». По информации инсайдера Фабрицио Романо, всё указывает на то, что трансфер 22-летнего футболиста будет завершён на следующей неделе.

Как ранее сообщалось в СМИ, Юррьен Тимбер обойдётся «Арсеналу» более чем в 40 млн евро. Нидерландец согласовал с лондонским клубом договор, рассчитанный на пять лет.

Тимбер провёл 121 матч за первую команду «Аякса», став автором шести забитых мячей и четырёх ассистов.