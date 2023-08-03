В «Барселоне» обеспокоены характером Канселу, но Хави уверен в игроке

«Барселона» продолжает работу над подписанием правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Португальский футболист был определён рулевым Хави Эрнандесом в качестве приоритетной трансферной цели. Как сообщает издание Mundo Deportivo, тщательно изучив карьеру латераля, официальные лица «Барселоны» усомнились в необходимости его приглашения из-за постоянных конфликтов с тренерами, однако Хави по-прежнему уверен в целесообразности сделки. Испанский специалист считает, что сможет найти подход к игроку.

Трансферная стоимость Жоау Канселу, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро.