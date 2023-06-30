Португальский правый защитник Жоау Канселу покидает мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Канселу провёл вторую половину минувшего сезона в «Баварии» в рамках аренды. Срок арендного соглашения португальца с чемпионом Германии завершился – теперь он возвращается в «Манчестер Сити», которому принадлежит. Его контракт с «горожанами» рассчитан ещё на четыре года.

Ранее в «Баварии» объявили об уходе из клуба Дэйли Блинда. Этот знаменитый нидерландец, как и Канселу, провёл в клубе вторую половину минувшего сезона.