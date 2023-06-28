Ковачич: «Манчестер Сити» — идеальный клуб»

Новый полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич дал комментарий о своём переходе в состав чемпионов Англии и Европы.

«Я провёл хорошие годы в прошлой команде, но теперь пришло время перевернуть новую страницу и побеждать. «Манчестер Сити» — идеальный клуб, где можно взять много трофеев. Я сделаю все возможное, чтобы выигрывать каждый год. Собирать трофеи — это самое главное», — заявил хорватский футболист, чьи слова передаёт известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что накануне, 27 июня, Матео Ковачич официально присоединился к «горожанам», перейдя из «Челси». В новом коллективе полузащитник получил контракт длительностью на четыре года.