Романо: «Марез переходит в «Аль-Ахли», «Манчестер Сити» принял предложение»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Горожане» ответили согласием на последнее предложение «Аль-Ахли», докладывает инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте. Клубы намерены оформить сделку до конца текущей недели. Контракт Мареза с саудовским клубом будет рассчитан до 2027 года, а «Манчестер Сити» заработает на продаже порядка 35 млн евро с учётом бонусов. В течение суток 32-летний футболист пройдёт медосмотр для завершения перехода.

Рияд Марез защищал цвета «Манчестер Сити» с 2018 года. В активе алжирца 78 забитых мячей в 236 поединках за команду.