«Арсенал» прогрессирует в переговорах по трансферу голкипера

Лондонский «Арсенал» достиг прогресса в переговорах по трансферу голкипера Давида Райи из «Брентфорда». По информации от журналиста Сэма Дина, «канониры» приближаются к приобретению 27-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» будет требовать за Райю в районе 40-45 миллионов евро. Вратарь открыт к переходу в «Арсенал», несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

«Арсенал» перед покупкой Давида хочет продать своего запасного голкипера Мэтта Тёрнера в «Ноттингем Форест». Сделка между «канонирами» и «лесниками» по трансферу американца близка к завершению.