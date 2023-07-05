«Арсенал» планирует поставить статую Венгера

Руководство «Арсенала» приняло решение увековечить бывшего наставника «канониров» Арсена Венгера неподалеку от стадиона команды.

По информации журналиста Коннора Хамма, в четверг, 3 августа, рядом со стадионом «Эмирейтс» будет открыт памятник великому французскому специалисту. Он присоединится к Тони Адамсу, Деннису Бергкампу, Тьерри Анри и Герберту Чепмену, чьи статуи уже установлены за пределами домашней арены лондонского коллектива.

Напомним, что Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Во главе английского гранда специалист выиграл три розыгрыша Английской премьер-лиги и по семь Кубков и Суперкубков Англии.