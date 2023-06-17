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«Манчестер Сити» готовит официальное предложение по Гвардиолу

17 Июня 2023 • 14:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол близок к переходу в топ-клуб Английской премьер-лиги.

По информации немецких СМИ, «Манчестер Сити» готовит официальное предложение по игроку «быков», а сам хорват стремится уйти из нынешнего коллектива. Сообщается, что руководство «РБ Лейпцига» просит 100 миллионов евро за своего защитника. Также об условиях возможного трансфера проинформирована мюнхенская «Бавария», однако, для боссов немецкого чемпиона Гвардиол является слишком дорогим футболистом.

Напомним, что Йошко Гвардиол выступает за «РБ Лейцпиг» с 2020 года, проведя 88 матчей в рамках всех турниров и выиграв два Кубка Германии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего защитника в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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