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Игрок «Манчестер Сити» Марез продолжит карьеру в «Аль-Ахли»

17 Июля 2023 • 16:21 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез перейдёт в саудовский клуб «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро, а сам Марез подпишет с «Аль-Ахли» трёхлетний контракт и будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон.

Марез защищает цвета «Манчестер Сити» с 2018 года. В минувшем сезоне 32-летний алжирец провёл за «горожан» 47 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.  

Напомним, ранее в «Аль-Ахли» перешли бывший вратарь «Челси» Эдуар Менди и экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

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Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023
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