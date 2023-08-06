Коул Палмер: «Надо забыть и идти дальше за треблом»

«Манчестер Сити» проиграл матч за Суперкубок Англии, команда Хосепа Гвардиолы не справилась с лондонским «Арсеналом», и начала сезон на минорной ноте. Автор гола «горожан», Коул Палмер, считает, что его одноклубникам не стоит расстраиваться - надо просто поднажать в работе и идти вперед за «требом».

- Жаль пропустить на последних минутах. Но нам надо встать и идти дальше. Надеюсь, мы выиграем требл и в этом году, хотя это будет непростая задача, - цитирует слова Палмера BBC Sport.

Английский чемпионат начнется уже на следующей неделе, в первом туре «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли».