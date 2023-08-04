​Венгер оценил перспективы «Арсенала»

Бывший рулевой «Арсенала» Микель Артета оценил перспективы команды в наступающем сезоне.

«Я чувствую, что у Микеля [Артеты] всё хорошо, он принимает правильные решения и имеет организованную команду, которая, на мой взгляд, может бороться за чемпионство. Мы боролись за титул в прошлом сезоне и теперь можем повысить планку.

В прошлом сезоне, когда до финиша оставалось восемь туров, я чувствовал, что мы это сделаем. Теперь мы хорошо укрепили состав, вложив много средств. У нас есть все инструменты, чтобы бороться за чемпионство», - сказал Венгер пресс-службе «Арсенала».

В последний раз «Арсенал» выигрывал титул АПЛ в 2004 году.