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​Венгер оценил перспективы «Арсенала»

04 Августа 2023 • 17:40 Комментировать
Манчестер Сити
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Арсенал
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06.08 18:00

Бывший рулевой «Арсенала» Микель Артета оценил перспективы команды в наступающем сезоне.

«Я чувствую, что у Микеля [Артеты] всё хорошо, он принимает правильные решения и имеет организованную команду, которая, на мой взгляд, может бороться за чемпионство. Мы боролись за титул в прошлом сезоне и теперь можем повысить планку.

В прошлом сезоне, когда до финиша оставалось восемь туров, я чувствовал, что мы это сделаем. Теперь мы хорошо укрепили состав, вложив много средств. У нас есть все инструменты, чтобы бороться за чемпионство», - сказал Венгер пресс-службе «Арсенала».

В последний раз «Арсенал» выигрывал титул АПЛ в 2004 году.

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Арсен Венгер Арсенал Лондон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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