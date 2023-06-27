Ковачич: «Манчестер Сити» – лучший клуб Европы»

Новичок «Манчестер Сити» Матео Ковачич поделился впечатлениями после своего перехода.

29-летний хорват пополнил ряды «горожан», перебравшись из «Челси». Контракт хавбека рассчитан на четыре года.

«Я присоединился к действующим победителям Лиги чемпионов и АПЛ, и очевидно, что это потрясающая команда с отличными игроками и выдающимся тренером. Думаю, «Манчестер Сити» – лучший клуб Европы на данный момент. Мне всегда было приятно наблюдать за игрой этой команды, а выступать против неё в качестве соперника всегда было невероятно трудно», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Ковачича.