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Артета — о Суперкубке Англии: «Арсенал» постарается что-то противопоставить «Манчестер Сити»

04 Августа 2023 • 20:12 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
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06.08 18:00

Артета — о Суперкубке Англии: «Арсенал» постарается что-то противопоставить «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался в преддверии матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

«Арсенал» хочет бороться за каждый титул. В прошлом сезоне наших усилий не хватило, поэтому нужно совершенствоваться. Мы будем играть против лучшей европейской команды, но мы попытаемся ей что-то противопоставить», — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. «Арсенал» финишировал на второй строчке в АПЛ.

Матч за Суперкубок Англии между «горожанами» и «канонирами» состоится в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток главного арбитра поединка должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Суперкубок Англии
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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