Артета — о Суперкубке Англии: «Арсенал» постарается что-то противопоставить «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался в преддверии матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».

«Арсенал» хочет бороться за каждый титул. В прошлом сезоне наших усилий не хватило, поэтому нужно совершенствоваться. Мы будем играть против лучшей европейской команды, но мы попытаемся ей что-то противопоставить», — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. «Арсенал» финишировал на второй строчке в АПЛ.

Матч за Суперкубок Англии между «горожанами» и «канонирами» состоится в воскресенье, 6 августа. Стартовый свисток главного арбитра поединка должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.