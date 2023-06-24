Нкетиа может уйти из «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа может покинуть лондонский клуб после прихода в команду игрока «Челси» Кая Хаверца. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, Нкетиа рассчитывает получать больше игровой практики, а появление в стане «канониров» немецкого форварда может заставить 24-летнего англичанина засомневаться в своих перспективах.

Действующий контракт Нкетиа с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «канониров» 39 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи.