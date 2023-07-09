«Ювентус» может отказаться от Лапорта – клуб считает его ценник завышенным

«Ювентус» засомневался в необходимости покупки центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта.

Туринский клуб считается одним из главных претендентов на 29-летнего игрока, лишившегося места в стартовом составе «горожан». По сведениям TuttoJuve, английский гранд запрашивает за Лапорта 30 млн евро, и такая цена не слишком устраивает «старую синьору». Вероятно, «Ювентус» окончательно выйдет из борьбы за испанца, если «Манчестер Сити» не снизит требования.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эмерика Лапорта в 25 млн евро. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 24 матчах команды Хосепа Гвардиолы.