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«Ювентус» может отказаться от Лапорта – клуб считает его ценник завышенным

09 Июля 2023 • 23:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

«Ювентус» засомневался в необходимости покупки центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта.

Туринский клуб считается одним из главных претендентов на 29-летнего игрока, лишившегося места в стартовом составе «горожан». По сведениям TuttoJuve, английский гранд запрашивает за Лапорта 30 млн евро, и такая цена не слишком устраивает «старую синьору». Вероятно, «Ювентус» окончательно выйдет из борьбы за испанца, если «Манчестер Сити» не снизит требования.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эмерика Лапорта в 25 млн евро. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 24 матчах команды Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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