Спортивный директор «Манчестер Сити» – о подписании Ковачича: «Мы очень давно за ним наблюдали»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал покупку Матео Ковачича.

Хорватский футболист перебрался из «Челси», заключив с «горожанами» четырёхлетний договор. Трансфер был официально подтверждён во вторник.

«Мы очень давно за ним наблюдали, и всякий раз, когда мы видели его игру, он нас впечатлял. Это отличная сделка для нашего клуба. Очень рад, что он здесь. Мне не терпится увидеть, чего сможет достичь Ковачич, работая с Гвардиолой и нашими игроками», – высказался в интервью клубному каналу «Манчестер Сити» Бегиристайн.

По данным Transfermarkt, трансфер 29-летнего хавбека обошёлся в 29 млн евро.