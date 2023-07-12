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«Ювентус» попробует подписать Лапорта в случае продажи Бонуччи или Бремера слухи

12 Июля 2023 • 02:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт остаётся трансферной целью «Ювентуса».

Ряды «старой синьоры» могут покинуть Глейсон Бремер или Леонардо Бонуччи, в случае чего клуб сделает всё возможное для подписания Лапорта, докладывает журналист Никола Баличе. Отмечается, что «Ювентус» хотел бы арендовать 29-летнего испанца с возможностью выкупа, в то время как «Манчестер Сити» настаивает на полноценном трансфере за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что руководство «бьянконери» считает такой ценник завышенным.

Интерес к Глейсону Бремеру, по слухам, проявляют представители АПЛ, а Леонардо Бонуччи может быть выставлен на трансфер, так как не входит в планы Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Леонардо Бонуччи Эмерик Лапорт Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2023
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