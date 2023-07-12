Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт остаётся трансферной целью «Ювентуса».

Ряды «старой синьоры» могут покинуть Глейсон Бремер или Леонардо Бонуччи, в случае чего клуб сделает всё возможное для подписания Лапорта, докладывает журналист Никола Баличе. Отмечается, что «Ювентус» хотел бы арендовать 29-летнего испанца с возможностью выкупа, в то время как «Манчестер Сити» настаивает на полноценном трансфере за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что руководство «бьянконери» считает такой ценник завышенным.

Интерес к Глейсону Бремеру, по слухам, проявляют представители АПЛ, а Леонардо Бонуччи может быть выставлен на трансфер, так как не входит в планы Массимилиано Аллегри.