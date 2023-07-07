Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салиба продлил контракт с «Арсеналом» – названы условия договора

07 Июля 2023 • 00:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Лондонский «Арсенал» скоро объявит о продлении контракта с центральным защитником Вильямом Салиба.

Действующий договор француза истекает по окончании предстоящего сезона, и в клубе давно задались целью подписать новое соглашение с 22-летним игроком. По данным журналиста Дэвида Орнштейна, в четверг Салиба поставил подпись под сделкой с «канонирами», рассчитанной на четыре года. Центрбек будет зарабатывать порядка 10 млн евро в год. Официальное объявление запланировано на пятницу.

Вильям Салиба провёл 33 матча за команду Микеля Артеты в прошедшем сезоне, записав на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
00:46 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ приготовил официальное предложение «Интеру» по Госенсу
00:24 · Англия. Премьер-лига
Перишич подписал двухлетний контракт с «Хайдуком» слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Салиба продлил контракт с «Арсеналом» – названы условия договора
00:00 · Англия. Премьер-лига
В «Саутгемптоне» уверены, что Лавиа будет продан в один из топ-клубов АПЛ за внушительную сумму
00:00 · Англия. Чемпионшип
Кох – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально
06 Июля
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» надеется в ближайшее время оформить переход Гвардиола
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил Кайседо 8-летний контракт слухи
23:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определили трёх игроков, с которыми расстанутся в первую очередь слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн и Онана хотят перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Тонали – об уходе из «Милана»: «Надеюсь, однажды я смогу вернуться» 6
22:35 · Англия. Премьер-лига
Райс перейдёт в «Арсенал» в ближайшие 24 часа слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
Джака попрощался с «Арсеналом» официально
22:03 · Англия. Премьер-лига
Зиеш и «Аль-Наср» продолжают переговоры
21:54 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» не собирается идти на уступки «Манчестер Сити» в сделке по Гвардиолу
Все новости
Рекомендуем