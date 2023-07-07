Салиба продлил контракт с «Арсеналом» – названы условия договора

Лондонский «Арсенал» скоро объявит о продлении контракта с центральным защитником Вильямом Салиба.

Действующий договор француза истекает по окончании предстоящего сезона, и в клубе давно задались целью подписать новое соглашение с 22-летним игроком. По данным журналиста Дэвида Орнштейна, в четверг Салиба поставил подпись под сделкой с «канонирами», рассчитанной на четыре года. Центрбек будет зарабатывать порядка 10 млн евро в год. Официальное объявление запланировано на пятницу.

Вильям Салиба провёл 33 матча за команду Микеля Артеты в прошедшем сезоне, записав на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу.