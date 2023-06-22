«Манчестер Сити» приблизился к подписанию Райса

«Манчестер Сити» близок к договорённости по условиям трансфера полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Основным претендентом на футболиста долгое время назывался лондонский «Арсенал», однако «горожанам», похоже, удалось перевернуть ситуацию. «Манчестер Сити» становится всё ближе к подписанию 24-летнего хавбека, в клубе высоко оценивают шансы на приход игрока. Ожидается, что для действующих победителей Лиги чемпионов не составит труда удовлетворить трансферные запросы «Вест Хэма» и личные требования Райса по условиям контракта. Официальное предложение должно поступить в ближайшие дни.