«Арсенал» отказался продавать своего защитника в «Бешикташ»

Лондонский «Арсенал» отклонил предложение «Бешикташа» по центральному защитнику Робу Холдингу.

Турецкий клуб предложил за 27-летнего футболиста порядка 2,5 млн евро, что не устраивает «канониров», докладывает журналист Дэвид Орнштейн. «Арсенал» готов рассмотреть продажу центрбека, но потребует значительно более солидную сумму.

Трансферная стоимость Роба Холдинга, по оценке портала Transfermarkt, составляет 8 млн евро. Контракт англичанина истекает в следующем году, но предусматривает возможность автоматического однолетнего продления. В прошедшем сезоне Холдинг принял участие в 24 матчах, отметившись одним забитым голом.