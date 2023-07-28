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«Интер» начал переговоры с агентом Балогуна

28 Июля 2023 • 00:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун ведёт переговоры с миланским «Интером».

Известно, что именно американец был обозначен «нерадзурри» в качестве главной цели на позицию форварда. По сведениям инсайдера Николо Скиры, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио начал переговоры с представителями 22-летнего игрока. Итальянский клуб также работает над официальным предложением «Арсеналу».

Трансферная стоимость Фоларина Балогуна, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Пьеро Аузилио Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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