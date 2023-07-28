«Интер» начал переговоры с агентом Балогуна

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун ведёт переговоры с миланским «Интером».

Известно, что именно американец был обозначен «нерадзурри» в качестве главной цели на позицию форварда. По сведениям инсайдера Николо Скиры, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио начал переговоры с представителями 22-летнего игрока. Итальянский клуб также работает над официальным предложением «Арсеналу».

Трансферная стоимость Фоларина Балогуна, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до конца июня 2025 года.