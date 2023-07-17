«Арсенал» готов продать Балогуна «Интеру» за 50 миллионов евро

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун может продолжить карьеру в «Интере», сообщает The Athletic.

По информации источника, английский клуб намерен заработать на продаже 22-летнего американца минимум 50 миллионов евро, «Интер» же предлагает лишь 40 миллионов. Ранее сообщалось, что в потенциальном новичке «нерадзурри» видят замену Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Ювентус».

В минувшем сезоне Балогун выступал за французский «Реймс» на правах аренды. В Лиге 1 молодой нападающий успел провести 37 матчей, забить 21 гол и отдать три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 30 миллионов евро.