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Мерсон: «Челси» допустил ошибку, продав Хаверца и Маунта»

04 Июля 2023 • 23:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Бывший английский футболист Пол Мерсон раскритиковал работу «Челси» на трансферном рынке.

Недавно ряды «синих» покинул Кай Хаверц, проданный в лондонский «Арсенал», а во вторник стало известно и о расставании «Челси» с Мэйсоном Маунтом – полузащитник перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

«Продажа Хаверца и Маунта – не очень хороший бизнес, будем честны. Болельщики могут сказать, что оба игрока не проявили себя в прошлом сезоне, но они доказали свой уровень раньше, и они определённо усилят свои новые команды.

Я бы понял, если бы Хаверца и Маунта продали, например, в «Реал» или «Баварию», но их отпустили к конкурентам по Премьер-лиге. На месте «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» я был бы очень доволен этими сделками», – цитирует Sky Sports Мерсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Пол Мерсон Мэйсон Маунт Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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