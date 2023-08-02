Ковачич: «Гвардиола хочет, чтобы я больше участвовал в атаках»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич рассказал о требованиях Хосепа Гвардиолы.

Нынешним летом хорватский футболист перешёл в стан «горожан» из лондонского «Челси» за 29 млн евро.

«Я новичок в команде, будет нелегко, но жизнь состоит из вызовов. Я пришёл сюда, чтобы учиться новому. Каждый полузащитник мечтает работать с Гвардиолой – во многом из-за этого я и оказался в «Манчестер Сити».

Тренер хочет, чтобы я чаще выдвигался вперёд и больше участвовал в атаках. В «Челси» я занимал немного более глубокую позицию», – цитирует журналист Джек Гаган 29-летнего игрока.

В 221 матче за «Челси» Ковачич отметился 6 голами и 15 ассистами.