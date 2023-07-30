«Барселона» уже работает над поиском замены вингеру Усману Дембеле.

Француз в ближайшее время может перейти в «ПСЖ», который активировал пункт отступных в 50 млн евро, прописанный в контракте футболиста. По информации Relevo, если переход Дембеле состоится, «Барселона» сделает всё возможное для приобретения Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». Именно 28-летний португалец считается идеальным вариантом замены на позицию справа в атаке для наставника Хави Эрнандеса.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро. По некоторым данным, сам игрок хотел бы перейти в «Барселону», однако «Манчестер Сити» не собирается его продавать.