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Назван клуб, который потратил на игроков больше всех этим летом

28 Июля 2023 • 19:40 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Лондонский «Арсенал» признан авторитетным порталом Transfermarkt клубом, который потратил на игроков в это летнее трансферное окно больше всех средств. Так, канониры потратили на усиления 211 млн евро и заняли в рейтинге первую строчку.

На втором месте – саудовский «Аль-Хиляль», потративший на новичков 176,6 млн евро. Третье место рейтинга – у «ПСЖ», руководство парижан потратило на летние усиления 138 млн.

Четвёртое место – у мадридского «Реала», потратившего 128,5 млн евро. Пятое – у лондонского «Тоттенхэма», 124,7 млн.

Шестое место – у ещё одного клуба АПЛ, «Ньюкасла» - 99 млн евро. Замыкает семёрку немного отставший «Ливерпуль» - 98 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Тоттенхэм Ливерпуль Арсенал Лондон ПСЖ Аль-Хиляль
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии (1)
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LMI
28 Июля 2023 в 19:56
Будет ли толк из этого, уже второй раз пишу о этом на подобные новости?
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