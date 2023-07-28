Назван клуб, который потратил на игроков больше всех этим летом

Лондонский «Арсенал» признан авторитетным порталом Transfermarkt клубом, который потратил на игроков в это летнее трансферное окно больше всех средств. Так, канониры потратили на усиления 211 млн евро и заняли в рейтинге первую строчку.

На втором месте – саудовский «Аль-Хиляль», потративший на новичков 176,6 млн евро. Третье место рейтинга – у «ПСЖ», руководство парижан потратило на летние усиления 138 млн.

Четвёртое место – у мадридского «Реала», потратившего 128,5 млн евро. Пятое – у лондонского «Тоттенхэма», 124,7 млн.

Шестое место – у ещё одного клуба АПЛ, «Ньюкасла» - 99 млн евро. Замыкает семёрку немного отставший «Ливерпуль» - 98 млн.

Артета хочет видеть в «Арсенале» полузащитника «Ювентуса»