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Педри рассказал, что думает о приходе Гюндогана в «Барселону»

22 Июня 2023 • 21:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о подписании Илкая Гюндогана.

Хавбек «Манчестер Сити» достанется гранду Ла Лиги в качестве свободного агента. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, скорый приход 32-летнего игрока не является секретом.

«Подписание Гюндогана? В «Барселоне» всегда рады игрокам мирового класса. Мы будем очень рады приветствовать его, когда всё подтвердят официально», – передаёт Barca Universal слова Педри.

Напомним, что в подписании Илкая Гюндогана также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и представители чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган Педри
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