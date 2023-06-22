Педри рассказал, что думает о приходе Гюндогана в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о подписании Илкая Гюндогана.

Хавбек «Манчестер Сити» достанется гранду Ла Лиги в качестве свободного агента. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, скорый приход 32-летнего игрока не является секретом.

«Подписание Гюндогана? В «Барселоне» всегда рады игрокам мирового класса. Мы будем очень рады приветствовать его, когда всё подтвердят официально», – передаёт Barca Universal слова Педри.

Напомним, что в подписании Илкая Гюндогана также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и представители чемпионата Саудовской Аравии.