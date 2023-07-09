«Арсенал» объявит о подписании Райса и Тимбера на новой неделе

Лондонский «Арсенал» в скором времени подтвердит сразу два трансфера.

«Канониры» уже согласовали подписание Деклана Райса и Юррьена Тимбера с «Вест Хэмом» и «Аяксом» соответственно. 24-летний английский хавбек прошёл все этапы медосмотра, 22-летний центральный защитник также завершает процесс перехода. По информации журналиста Криса Уитли, «Арсенал» официально объявит об обоих трансферах на новой неделе.

Напомним, что Деклан Райс обойдётся клубу более чем в 120 млн евро с учётом бонусов, а стоимость перехода Юррьена Тимбера составит более 40 млн евро. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость будущих новичков «Арсенала» в 90 и 42 млн евро соответственно.