Гранат: «У «Арсенала» есть шансы выиграть Суперкубок»

Бывший российский футболист Владимир Гранат поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок Англии, до которого остаётся всего лишь три дня.

«Полагаю, у «Арсенала» есть шансы взять трофей, это первый матч сезона — и такой важный. Плюс всё-таки на дистанции с «Манчестер Сити» тяжелее бороться, чем в одном матче. Надеюсь, игра получится яркой и открытой», - цитирует Граната Sport24.

Напомним, что битва за Суперкубок Англии между чемпионом АПЛ и обладателем Кубка Англии в лице «Манчестер Сити» и серебряным призёром сезона, «Арсеналом» состоится 6 августа на газоне арены «Уэмбли» в Лондоне.