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Марез проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Ахли»

20 Июля 2023 • 23:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез вот-вот станет игроком «Аль-Ахли».

О полной договорённости между клубами стало известно на днях. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на журналиста Абделла Булма, алжирец уже проходит медосмотр в Лондоне перед завершением трансфера. В скором времени о переходе 32-летнего игрока будет объявлено официально.

Рияд Марез пополнил ряды «Манчестер Сити» в 2018 году, перебравшись из «Лестера» за 67,8 млн евро. В прошедшем сезоне футболист помог команде Хосепа Гвардиолы завоевать золотой требл, приняв участие в 47 матчах и записав на свой счёт 15 голов и 13 ассистов.

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Манчестер Сити Аль-Ахли Джидда Рияд Марез трансферы футбола - лето 2023
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