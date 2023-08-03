«Ювентус» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Парти

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти по-прежнему интересен «Ювентусу».

О возможном переходе ганца в стан «бьянконери» стало известно ещё в начале лета, однако до конкретных переговоров дело не дошло. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, «Ювентус» всерьёз изучает возможность приобретения 30-летнего игрока на место Дениса Закарии, который близок к переходу в «Монако». Туринский клуб уже начал обсуждения с представителями «канониров».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Томаса Парти в 35 млн евро. Контракт хавбека с лондонцами действует до 2025 года.