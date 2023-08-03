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«Ювентус» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Парти

03 Августа 2023 • 22:06 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Арсенал
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06.08 18:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти по-прежнему интересен «Ювентусу».

О возможном переходе ганца в стан «бьянконери» стало известно ещё в начале лета, однако до конкретных переговоров дело не дошло. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, «Ювентус» всерьёз изучает возможность приобретения 30-летнего игрока на место Дениса Закарии, который близок к переходу в «Монако». Туринский клуб уже начал обсуждения с представителями «канониров».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Томаса Парти в 35 млн евро. Контракт хавбека с лондонцами действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Комментарии (1)
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Zed2891
03 Августа 2023 в 22:53
Если это правда, то я вообще ни х..уя не понимаю этих дураков из Арсенала. Через неделю начало сезона, самое время основного игрока продать. Дебилы бл... И будут с Нкетией вместо Жезуса и Локонгой вместо Парти играть. А потом ныть в конце сезона. Надеюсь, что это очередная желтуха.
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