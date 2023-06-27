«Арсенал» может подписать Фофана, если не договорится о переходе Райса

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Юссуфу Фофана, сообщает Daily Mail.

По информации источника, приоритетной целью лондонского клуба остаётся полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Однако если переход 24-летнего англичанина в стан «канониров» так и не состоится, «Арсенал» попытается подписать Фофана, которого портал Transfermarkt сейчас оценивает в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Фофана провёл за «Монако» 37 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Франции монегаски не смогли добыть путёвку в еврокубки, заняв шестое место в турнирной таблице Лиги 1.