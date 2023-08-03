«Барселона» начала усиленную работу над трансфером Бернарду Силвы

«Барселона» сделает всё возможное для подписания полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Именно португалец стал приоритетным вариантом для каталонского клуба после известий о переходе Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен». Согласно сведениям журналиста Феррана Мартинеса, «Барселона» в лице Жоана Лапорты, Деку и Матеу Алемани начала усиленную работу над оформлением трансфера Силвы. Сам 28-летний футболист, как известно, хочет пополнить ряды «сине-гранатовых», поэтому будет настаивать на трансфере, если поступит официальное предложение. В настоящий момент стороны находятся в поисках оптимального для всех решения.