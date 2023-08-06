Гвардиола поделился мыслями после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о неудаче своей команды в поединке Суперкубка Англии против «Арсенала».

«Канониры» ушли от поражения на 11-й компенсированной минуте, установив на табло счёт 1:1, а затем взяли верх в серии послематчевых пенальти.

«Мы очень разочарованы. Мы были близки к победе, но это футбол. Сегодня всё решили минуты. Мы были в шаге от победы. Остаётся лишь поздравить «Арсенал» с завоёванным трофеем», – приводит BeanymanSports слова испанского рулевого «Манчестер Сити».

Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы потерпела поражение в Суперкубке Англии в третьем сезоне кряду.