«Арсенал» переключил внимание на Лавиа

Руководство «Арсенала» обозначило новые цели после оформления сделки по полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу.

По информации The Guardian, другим новичком средней линии «канониров» может стать футболист «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Сообщается, что в трансфере 19-летнего бельгийского хавбека заинтересован лично наставник «Арсенала» Микель Артета.

В прошедшем сезоне футболист бельгийской национальной команды провёл 34 матча в рамках всех состязаний, забив один гол при одном ассисте и вылетев со своим клубом из АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромео Лавиа в 34 миллиона евро.