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Артета – о переходе Джаки в «Байер»: «Он посчитал, что сейчас самое подходящее время»

13 Июля 2023 • 23:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе полузащитника Гранита Джаки.

Швейцарец, выступавший за «канониров» на протяжении семи лет, в начале июля перебрался в леверкузенский «Байер». Стоимость трансфера оценивается в 25 млн евро.

«У него было чёткое ощущение, что сейчас самое подходящее время для такого шага. Он посчитал возможность перейти в «Байер» очень привлекательной для себя. Мы обсудили это, и, в конце концов, все стороны сошлись на том, что это правильное решение», – приводят английские СМИ слова Артеты.

Гранит Джака отыграл 297 матчей за «Арсенал», отметившись 23 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака Байер
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