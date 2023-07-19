Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва предпочитает продолжить карьеру в «Барселоне».

Именно «ПСЖ» считается главным претендентов на португальца, поскольку «Барселоне» будет трудно оформить дорогостоящий трансфер при текущих финансовых трудностях. Согласно сведениям журналиста Херарда Ромеро, сам Силва по-прежнему хочет перейти в каталонский клуб – он ждёт этой возможности уже на протяжении нескольких лет. Вероятность трансфера нынешним летом остаётся невысокой.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 80 млн евро.