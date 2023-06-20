Гвардиола высказался о будущем Канселу

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о дальнейших перспективах португальского защитника Жоау Канселу.

«Реальность такова, что мы решили, что он должен уйти. И нам всё равно, куда он пойдет. Даже если бы он решил перейти в «Юнайтед», который является нашим соперником», – заявил испанский специалист, чьи слова приводит издание Goal.

Напомним, что в начале 2023 года Жоау Канселу присоединился к «Баварии» на правах аренды из «Манчестер Сити». Руководство мюнхенского клуба отказалось от выкупа футболиста, из-за чего его будущее выглядит туманно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего защитника в 60 миллионов евро.