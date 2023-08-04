Артета: «Арсенал» продолжает работу над усилением состава»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намекнул на возможные изменения в составе команды.

В текущее межсезонье «канониры» уже потратили на новичков более 230 млн евро, подписав Деклана Райса из «Вест Хэма», Кая Хаверца из «Челси» и Юррьена Тимбера из «Аякса».

«Мы продолжаем работу над некоторыми вещами, нам предстоит принять ряд решений, для этого ещё остаётся время. Мы довольны составом, но процесс продолжается. Я хочу, чтобы всё было в оптимальном виде», – цитируют английские СМИ испанского рулевого, высказавшегося в преддверии матча Суперкубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 6 августа.