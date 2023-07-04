«Арсенал» установил ценник на Парти

Лондонский «Арсенал» не торопится расставаться с полузащитником Томасом Парти.

В прошлом месяце слухи связывали ганца с переездом в Саудовскую Аравию, также интерес к хавбеку приписывался «Ювентусу». Как сообщает журналист Марк Ирвайн, «Арсенал» по-прежнему готов выслушать предложения по Парти, но не станет всеми силами пытаться его продать. «Канониры» рассмотрят только «серьёзные» предложения на сумму не менее 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро).

Томас Парти защищает цвета «Арсенала» с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провёл 40 матчей за команду Микеля Артеты, отметившись тремя забитыми мячами.