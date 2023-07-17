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«Интер» придумал, как удовлетворить запрос «Арсенала» по Балогуну слухи

17 Июля 2023 • 21:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Миланский «Интер» попытается приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Фоларина Балогуна.

Первое предложение «нерадзурри» по 22-летнему игроку не соответствует требованиям «канониров», однако итальянский клуб не намерен на этом останавливаться. Согласно сведениям журналиста Джеймса Бенджа, «Интер» вряд ли предложит «Арсеналу» требуемые 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро), но может включить в сделку различные пункты – например, процент от перепродажи или первоочерёдное право обратного выкупа.

В прошедшем сезоне Фоларин Балогун выступал на правах аренды за французский «Реймс», отметившись 21 голом в 37 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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