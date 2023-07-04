Фримпонг – одна из главных целей «Арсенала»

Футболист «Байера» Жереми Фримпонг интересен лондонскому «Арсеналу».

«Канониры» находятся в поисках правого защитника атакующего плана, и 22-летний нидерландец полностью соответствует требованиям клуба. Кроме того, как отмечается в отчёте Sport Bild, для «Арсенала» важно, чтобы новый латераль стоил не более 40 млн евро и был способен к дальнейшему развитию. Среди кандидатур также фигурируют Жоау Канселу из «Манчестер Сити» и Бенджамин Хенрихс из «РБ Лейпцига».

Трансферная стоимость Жереми Фримпонга оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. Ранее интерес к футболисту проявлял «Манчестер Юнайтед».