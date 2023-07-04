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Фримпонг – одна из главных целей «Арсенала»

04 Июля 2023 • 20:46 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Футболист «Байера» Жереми Фримпонг интересен лондонскому «Арсеналу».

«Канониры» находятся в поисках правого защитника атакующего плана, и 22-летний нидерландец полностью соответствует требованиям клуба. Кроме того, как отмечается в отчёте Sport Bild, для «Арсенала» важно, чтобы новый латераль стоил не более 40 млн евро и был способен к дальнейшему развитию. Среди кандидатур также фигурируют Жоау Канселу из «Манчестер Сити» и Бенджамин Хенрихс из «РБ Лейпцига».

Трансферная стоимость Жереми Фримпонга оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро. Ранее интерес к футболисту проявлял «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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